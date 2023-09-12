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القاهرة - سامية سيد -
كما تضمنت القافلة ايضاً توزيع كراتين مواد غذائية وعلب حلوى علي الأسر الأولي بالرعاية من خلال متطوعي التحالف .
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية .
يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إنطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق قافلة طبية شاملة بحلوان
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق قافلة طبية شاملة بحلوان
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق قافلة طبية شاملة بحلوان
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق قافلة طبية شاملة بحلوان
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