شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: توجيهات الرئيس السيسى بدعم المغرب وليبيا ترسيخ لمواقف مصر التاريخية مع الأشقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ومساندة الأشقاء في ليبيا والمغرب، بعد كارثتي الزلزال والإعصار دانيال، والتي ألحقت العديد من الخسائر البشرية والمادية والمعمارية، مشيرًا إلى أن هذا عهد مصر مع أشقائها، فدائما تكون أول من يمد العون والمساندة فى كل المحن.

وقال "أبو زيد"، في تصريحات صحفية اليوم، إن توجيهات الرئيس السيسي للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم جه القوات المسلحة بتقديم كل أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثية ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، يؤكد دور مصر في دعم الأشقاء ويرسخ الأخوة التي تجمع مصر بكل من المغرب وليبيا.

وأعرب النائب شحاتة أبو زيد عن خالص تعازيه لشعبي المغرب وليبيا في ضحايا في ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا، مؤكدًا أن تضامن الشعب المصري مع أشقائه وأخوته في العروبة لتجاوز تلك الفاجعة التي ألمت بالشعبين الشقيقين.

وناشد عضو مجلس النواب الحكومة والأجهزة المعنية بتوخي الحذر للتعامل الفوري مع أي تداعيات للعاصفة دانيال، والتي تشير التقارير إلى أثر مصر بها، وإن كان بنسبة ضئيلة، معربًا عن أمانيه في أن ينعم على الشعب المصري والشعوب العربية وكل شعوب العالم بالأمن والسلام.

واعتبر النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوات المسلحة والأجهزة المعنية بالدولة بتقديم كافة سبل الدعم لدولتي ليبيا والمغرب بعد تعرضهما لكوارث طبيعية خير دليل على إنسانية الرئيس ووقوفه بجانب الأشقاء في وقت الأزمات والكوارث.

وأوضح عكاشة، أن القيادة السياسية دائمًا تحرص على دعم وتقديم المساعدة بكافة الطرق والوسائل المتاحة للأشقاء لتخطي هذه المحنة الصعبة جراء إعصار دانيال في ليبيا زلزال المغرب الذي راح ضحيتهم مئات المواطنين من الشعبين الشقيقين.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن تقديم المساعدات للدول الأشقاء ليس بجديد عليها فدائمًا مصر تقدم كل الدعم لهم قائلًا:" مصر سميت بأم الدنيا وهذا ليس من فراغ وإنما مواقفها التاريخية على مر العصور هي من أطلقت عليها هذا اللقب العظيم".

وأشاد النائب عمرو عكاشة، بتقديم مصر المساعدات الطبية والإسعافات اللازمة لمساعدة الشعبين الشقيقين بالتنسيق مع حكوماتهم، مؤكدًا تضامن الدولة المصرية حكومة وشعبا مع أشقائهم في مصايهم الأليم.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.