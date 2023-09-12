شكرا لقرائتكم خبر عن مصر صمام الأمان.. النائب محمود القط: الرئيس السيسي يحرص على تقديم كل الدعم للعرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية للأشقاء في ليبيا والمغرب هو نهج مصرى دائم تجاه أي كارثة إنسانية تصاب بها أى دولة عموما، والأشقاء فى الوطن العربى خصوصا، وذلك مع ما تمتلكه مصر من خبرات تجاه التعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية.

وأوضح أن الأمر يأتي من الحرص الدائم للقوات المسلحة المصرية على التطوير والتدريبات المشتركة في هذا المجال، ومصر تعتبر نفسها دائما هى صمام الأمان للأشقاء خصوصا في وقت الأزمات، وتقوم بتوفير كل ما تستطيع من إمكانات لتخفيف آثار الكوارث الطبيعية، لما لديها من احترافية في إنشاء مراكز الإغاثة والمراكز الميدانية الطبية المتنقلة.

ونوه "القط" أنه في الحالة الليبية والمغربية نجد أن وسائل الدعم والإغاثة ستكون بحرية وجوية، فما سيتم إرساله جويا هو ما تحتاجه الدول بصورة عاجلة من أدوية ومستلزمات طوارئ، وما سيتم إرساله بحريا هو المستشفيات الميدانية المتنقلة ومراكز الإغاثة، لافتا إلى أن مصر اطمأنت من أن عاصفة "دانيال" لن تكون خطيرة التأثير على الداخل المصري، ومن ثم تستطيع تقديم المساعدة العاجلة لأشقائها.