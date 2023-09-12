ليبيا.. 3000 قتيل وعشرة آلاف مفقود وإعلان مناطق شرق البلاد "منكوبة"

المنامة - ياسر ابراهيم - لقي 3 آلاف شخص مصرعهم جراء الفيضانات التي اجتاحت مدن شرق ليبيا بسبب الإعصار المتوسطي "دانيال" الذي ضرب البلاد فجر الأحد، فيما أكدت حكومة الوحدة الوطنية أن كمية الأمطار التي هطلت لم تسجل في البلاد منذ أكثر من 40 عاماً.

ونقلت الجزيرة، عن المتحدث باسم جهاز الإسعاف الليبي إن أحياء كاملة في مدينة درنة سويت بالأرض بسبب السيول. وأوضح أن عدم صيانة السدود كان له تأثير واضح في حدوث الفيضانات. وقال إن كل دقيقة تمر دون دعم جوي للبحث عن المفقودين تؤدي إلى وفاة جديدة.



أما وزير الصحة بالحكومة المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل، فقال للجزيرة "نحتاج فرق إنقاذ متخصصة بشكل عاجل نظرا لحجم الكارثة شرق ليبيا" مضيفا أن من المرجح أن السيول والفيضانات ناجمة عن انهيار سدين في درنة. وأقر بأن السلطات تواجه صعوبات بعمليات الإنقاذ في المناطق المنكوبة بالفيضانات.



وقال الوزير للجزيرة "أحصينا ما يزيد على ألفي قتيل بسبب السيول بدرنة وحدها".



من جانبه، قال وزير الطيران بالحكومة المكلفة من البرلمان هشام أبوشكيوات -للجزيرة- إن حجم الكارثة كبير جدا وعدد الضحايا يرتفع كل دقيقة.



غرق وانهيار

ونقلت وكالة الأناضول -عن مصدر طبي ليبي مطلع- قوله إن 2800 شخص لقوا حتفهم جراء الفيضانات وفقا لإحصائيات وصلت غرفة الأزمة بجمعية الهلال الأحمر الليبية.



وأضاف "الإحصائية تشمل جميع المدن المنكوبة التي تعرضت للفيضانات بسبب الإعصار" الذي ضرب شرق البلاد، مؤكدا أن القتلى "بين من قضى غرقا أو بسبب انهيار المباني السكنية".



وقال إن العالقين بالمناطق المنكوبة، والذين تجري حاليا عمليات إنقاذهم، وصل عددهم 7 آلاف عائلة" إضافة إلى "عدد كبير من المفقودين لم يتم تحديدهم بعد لكون كثيرين لم يتم الإبلاغ عن فقدانهم وخاصة في درنة التي انقطعت فيها الاتصالات الهاتفية".



من جهته، أكد مصدر بحكومة الوحدة -للجزيرة، فجر اليوم- أنه تم حتى الآن دفن أكثر من 1400 من ضحايا الفيضانات في مدينة درنة.



الوضع في البيضاء

وبالإضافة إلى درنة، شملت السيول مدنا أخرى في الشرق الليبي، منها البيضاء وشحات وسوسة، وخلفت أيضا ضحايا وأضرارا مادية كبيرة.



وفي البيضاء، ذكر المركز الطبي بالمدينة أن عدد قتلى السيول ارتفع إلى 46، مشيرا إلى أنه تم إجلاء المرضى من مستشفى البيضاء إلى مستشفيات خاصة.



وأفاد مدير جهاز الإسعاف والطوارئ في البيضاء إبراهيم الحاسية -للجزيرة نت- بانهيار جوانب من مبنى الجهاز بالمدينة بعد أن غمرت السيول أجزاء منه، لافتا إلى أن فرق الإغاثة تواجه صعوبات عدة في الوصول إلى المناطق الصغيرة المجاورة.



وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي طلب من الدول الصديقة والشقيقة تقديم المساعدة للمناطق المنكوبة لانتشال الضحايا، وتأمين الإمدادات الضرورية نتيجة الفيضانات الكارثية.



بدوره، أعلن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة -في اجتماع طارئ- جميع البلديات التي تعرضت للسيول "مناطق منكوبة" وأصدر تعليمات باتخاذ كل الإجراءات لمواجهة الأضرار الناجمة عن هذه السيول، كما أعلن الحداد 3 أيام على الضحايا.



يد العون

وبمواجهة الكارثة، تواترت الدعوات في ليبيا إلى التدخل العاجل لإغاثة المتضررين، في حين أعلنت دول عدة استعدادها لمد يد المساعدة. إذ قالت الخارجية التركية في وقت مبكر -اليوم- إن الحكومة سترسل 3 طائرات لنقل فريق إنقاذ ومساعدات إنسانية إلى ليبيا.



وأوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن فريق الإنقاذ سيضم 168 فردا ومعدات بينها زورقان، مضيفا أن الطائرات التي تحمل أيضا مئات الخيام والمولدات الكهربائية والمواد الغذائية ومنتجات النظافة والملابس ستغادر إلى بنغازي صباح اليوم.



وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجّه بإرسال مساعدات عاجلة إلى المناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول في ليبيا.



وفي السياق، قالت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر إن رئيس الإمارات محمد بن زايد أكد -في اتصال هاتفي مع حفتر- دعم أبو ظبي للمناطق المتضررة، وأعطى توجيهاته بإرسال المساعدات الإغاثية والإنسانية، وأبدى استعداد بلاده لتسيير جسر جوي لمساعدة كافة المدن والمناطق المتضررة.



وأعلنت الجزائر وتونس استعدادهما لمساعدة ليبيا في مواجهة آثار السيول.



كما ذكرت وسائل إعلام موالية لحفتر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه قوات الجيش ووزارة الصحة لتقديم المساعدة الفورية للمتضررين من السيول بالشرق الليبي.



من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد يتابع الوضع في ليبيا بعد الدمار جراء الظروف الجوية القاسية، وإنه مستعد لتقديم الدعم.



يُذكر أن العاصفة المتوسطية "دانيال" التي ضربت شرق ليبيا أدت لتساقط أمطار غزيرة -تجاوزت 400 ملليمتر- على بعض المناطق، وأكدت حكومة الوحدة أن كمية الأمطار في هذه المنطقة لم تسجل منذ أكثر من 40 عاما.

الجزيرة + وكالات