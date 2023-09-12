شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخصصات شراء المستلزمات الطبية بموازنة 23/24 لتصل 5.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مُخصصات شراء المستلزمات الطبية، زيادة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 لتقدر بمبلغ 5 مليارات و443 مليون جنيه، مقابل 3 مليارات و858 مليون جنيه العام السابق 22/23.

تأتي مخصصات شراء المستلزمات الطبية، كأحد بنود مُخصصات شراء السلع والخدمات والتي خصصت لها الحكومة خلال العام المالى الجديد 2023/2024 اعتمادات قدرها نحو 139 مليار و381 مليون جنيه تمثل (1.2%) من الناتج المحلى الإجمالى مخصصة، مقابل نحو 125 مليارا و600 مليون جنيه وبزيادة قدرها نحو 13 مليارا و781 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 11.0%.

ويجب التنويه إلى أهمية اعتمادات شراء السلع والخدمات التى تفى أغراض متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومى بما فى ذلك شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للمستشفيات، وكذا تكاليف طبع الكتاب المدرسى وتوفير التغذية للطلبه بالمدارس.

كما تضم مخصصات "السلع والخدمات" على نفقات الصيانة والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية، وأيضاً اعتمادات المياه والإنارة وبدلات انتقال العاملين للعاصمة الإدارية الجديدة وبمراعاة مقتضيات ترشيد الإنفاق.