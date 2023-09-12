شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تخصص 1.8 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة لتشجيع التأليف والمؤلفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة بموازنة العام المالي الجاري الذي بدأ أول يوليو 2023، مبلغ وقدره مليون و800 ألف جنيه كنفقات لتشجيع التأليف والمؤلفين، والتى تندرج تحت بند "نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف"، حسب البيان التحليلى لموازنة عام 2023/2024 والمٌقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب.

تأتى مخصصات نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف، التي قدر لها مبلغ 5 مليارات و542 مليون جنيه، كأحد بنود مخصصات شراء السلع والخدمات والتي خصصت لها الحكومة خلال العام المالى الجديد 2023/2024 اعتمادات قدرها نحو 139 مليار و381 مليون جنيه تمثل (1.2%) من الناتج المحلى الإجمالى مخصصة، مقابل نحو 125 مليار و600 مليون جنيه وبزيادة قدرها نحو 13 مليار و 781 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 11.0%.

ويجب التنويه، إلى أهمية اعتمادات شراء السلع والخدمات التى تفى أغراض متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومى بما فى ذلك شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للمستشفيات، وكذا تكاليف طبع الكتاب المدرسى وتوفير التغذية للطلبة بالمدارس.

كما تضم مخصصات "السلع والخدمات" على نفقات الصيانة والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية، وأيضاً اعتمادات المياه والإنارة وبدلات انتقال العاملين للعاصمة الإدارية الجديدة وبمراعاة مقتضيات ترشيد الإنفاق.