شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تواصل فعاليات "أنت الحياة" فى محافظة بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل فعاليات مبادرة «أنت الحياة» التي تنفذها مؤسسة «حياة كريمة» في محافظة بني سويف، بمشاركة مجموعة من الوزارات والمؤسسات والجامعات؛ لرفع وعى الأهالي بعدد من القضايا المهمة التي تمس حياتهم.

وتواصل الفعاليات للآلاف سواء في القوافل الطبية، والثقافة ومسرح العرائس والورش الحرفية، استقبال حالات الغارمين، ندوات التوعية الخاصة بمكافحة الادمان والتعاطي، امتحانات محو الأمية واستلام الشهادة بشكل فوري.

وتستمر فعاليات وأنشطة الحملة لمدة 5 أيام من 10 وحتى 14 سبتمبر الجاري وتتضمن تنظيم برامج توعوية حول الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، والادخار والإقراض الرقمي والشمول المالي، ومشاركة مركز تنمية مهارات المرأة بجانب مشروعات الحرف اليدوية ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.