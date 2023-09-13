شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو درويش: توجيهات الرئيس السيسي لدعم ليبيا والمغرب نابعة من التقارب العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات ايواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية، يعكس الدور المصري التاريخي النابع من التقارب العربي وتعزيز العلاقات الأخوية.

وأضاف أنها تؤكد التزام مصر تجاه أشقائها، وحرصها على التضامن وتقديم الدعم لهم في أوقات الأزمات والمحن، حيث وجه الرئيس السيسى القوات المسلحة بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية، جوًا وبحرًا، للأشقاء فى ليبيا والمغرب، كما شدد على تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء فى المغرب وليبيا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تقدم بخالص التعازى باسمه واسم الشعب المصرى فى ضحايا الكارثة الإنسانية فى المغرب.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم إعلان الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامناً مع الأشقاء فى المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال فى المغرب والإعصار في ليبيا.