شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسميه قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رقم 3452، والخاص بمنح التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع بالهيئة القومية لسكك حديد مـصرإلى تحالف شركتى (الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة ، وثرى إيـه إنترناشـيونال للنقل) ، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه، وطبقًا لأحكام العقد المرافق لهذا القرار وملاحقه .

على ان تكون مد ة الالتزام المشار إليه بالمادة السابقة خمسة عشر عام تبدء من تاريخ صدور القرار .

وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بروتوكول تعاون مع مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، بهدف تعزيز سُبل التعاون العلمي والبحثي والأكاديمي بين الطرفين في المجالات.