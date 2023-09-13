شكرا لقرائتكم خبر عن لجان شبابية لـ 42 حزبا سياسيا يعلنون دعم الرئيس السيسى خلال ملتقى شباب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن لجان شبابية تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى في انتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك خلال الملتقى الأول لشباب مصر، الذي عقد برعاية حزب مستقبل وطن، وبحضور وزير الشباب والرياضة وقيادات تحالف الأحزاب المصرية، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ.

وقال أحمد نصار أمين شباب حزب إرادة جيل ممثلا عن شباب تحالف الأحزاب المصرية، إن المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية القادمة واجب على كل وطني، معلنا دعم شباب تحالف الأحزاب المصرية للرئيس عبدالفتاح السيسي لفتره رئاسية قادمة.

وأشاد شباب التحالف بتوصيات الملتقى التي تم الا تفاق عليها جميع المشاركين، والممثلة في دعم شباب الأحزاب والكيانات السياسية المشاركة لإعادة ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ولاية جديدة، والبدء في تنفيذ سلسلة من الملتقيات الشبابية التي تقام على مستوى المحافظات بالاشتراك بين الأحزاب والكيانات في الفترة القادمة، ودراسة مشروع خدمي مجتمعي سياسي مشترك بين الكيانات المشاركة لخدمة قطاع الشباب في محافظات مصر.

وأضاف أحمد نصار: يأمل شباب التحالف بأن تتكرر تلك التجمعات الشبابية على مستوى التحالف والمشاركة مع العديد من الكيانات الأخرى والأحزاب لدعم الرئيس والدولة المصرية في المرحلة القادمة وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل شباب مصر.

ودعا "نصار" النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إلى تكرار تلك التجمعات الشبابية اللتي يستفيد منها كل شباب التحالف بتبادل الافكار والخبرات السياسيه بينهم.