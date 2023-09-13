الارشيف / اخبار العالم

فنلندا ترفض المشاركة ببطولة العالم للجمباز بسبب روسيا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر فنلندا ترفض المشاركة ببطولة العالم للجمباز بسبب روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد الفنلندي للجمباز في بيان له: "فنلندا لن تشارك في بطولة العالم للجمباز للفرق، التي ستقام نهاية نوفمبر المقبل في كازاخستان، وذلك بسبب مشاركة فرق من روسيا وبيلاروس في البطولة. وإضافة إلى فنلندا، هناك دول أوروبية أخرى، بما في ذلك إستونيا، لن تشارك في البطولة".

ومن المقرر أن تقام بطولة العالم للجمباز للفرق في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2023، في مدينة ألماتا الكازاخستانية.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا