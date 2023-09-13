انت الان تتابع خبر بقوة 6.1.. زلزال يضرب غربي ساحل تشيلي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان صدر، أن "الزلزال وقع في الساعة 11:49 صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت العالمي المتفق عليه".

وأضاف أن "مركز الزلزال كان يقع على بعد 1477 كيلومترا شمال غربي ميدنة أنغا روا التشيلية، وعلى عمق 10 كيلومترات".



ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات جراء الزلزال.