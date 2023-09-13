النائب السيد شمس الدين: مصر فى عهد الرئيس السيسي لن تتوان على دعم الأشقاء

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بموقف مصر الداعم للأشقاء فى ليبيا والمغرب على خلفية إعصار دانيال والزلزال المدمر، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف ليست بجديدة على الرئيس عبد الفتاح السيسى فمواقف مصر تاريخية وعظيمة تجاه جميع الدول العربية ومصر على مر التاريخ تضرب المثل والقدوة فى فى مواجهة الأزمات التى تتعرض لها أى دولة عربية.

واعتبر " شمس الدين " فى تصريحات صحفية اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسى بتقديم كافة أشكال الدعم الإنسانى من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بمثابة دليل قاطع على موقف مصر الداعم على مدار التاريخ للأشقاء فى الوطن العربى مؤكدًا أن مصر فى عهد الرئيس السيسى لن تتوان على دعم الأشقاء فى كافة الدول.

وطالب النائب السيد شمس الدين، جميع دول العالم والمجتمع الدولى بصفة عامة والدول العربية الشقيقة بصفة خاصة بسرعه تقديم يد العون والمساعدة والوقوف بجانب الأشقاء فى ليبيا والمغرب حتى يتجاوزوا محنتهم بكل خير وسلام، معربًا عن ثقته التامة فى قدرة القوات المسلحة المصرية الباسلة على أداء مهمتها بكل نجاح لتخفيف الآثار السلبية والخطيرة الناجمة عن إعصار دانيال وزلزال الحوز داخل المغرب وليبيا.

وتقدم النائب السيد شمس الدين بخالص المواساة والتعازى والتضامن مع كل من ليبيا والمغرب فى كارثتى إعصار "دانيال" وزلزال "الحوز" متوجهًا بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويهم وأسرهم الصبر والسلوان ويمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.