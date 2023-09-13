شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات من الجلسة التخصصية للحوار الوطنى عن سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت إدارة الحوار الوطنى، لقطات من الجلسة التخصصية “سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له” ضمن لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) الخاصة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني.

وكانت إدارة الحوار الوطنى، أعلنت عن عقد جلستين متخصصتين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد، الأربعاء ١٣ سبتمبر، إحداهما عن “سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له” ضمن لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) الخاصة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، والأخرى عن “تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية” ضمن لجنة القضية السكانية الخاصة بالمحور المجتمعي للحوار الوطني وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية.

وكانت جلسات الحوار الوطنى للأسبوع السادس، ناقشت أهم القضايا التى تتضمنها محاور الحوار الثلاثة، وهم المحور السياسى، المحور الاقتصادى، والمحور المجتمعى، يأتى ذلك بعد الخروج بتوصيات المرحلة الأولى للحوار الوطنى ورفعها لرئيس الجمهورية.

وضم جدول أعمال جلسات المحور السياسى التى عقدت الأحد الماضى، انعقاد لجنة الأحزاب السياسية، لمناقشة قانون الأحزاب السياسية،الدمج والتحالفات الحزبية، الحوكمة المالية والإدارية، دور لجنة شئون الاحزاب"، ولجنة حقوق الإنسان والحـريات العـامـة لبحث دعم وتشجيع حرية الرأى والتعبير.

بينما ناقشت جلسات لجنة التضخم وغلاء الأسعار المنبثقة عن المحور الاقتصادى مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، وتناقش لجنة الدين العام، بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلى والخارجى، كما تناقش لجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

أما المحور المجتمعى، ناقشت لجانه التى عقدت الخميس الماضى، ما يتعلق بالصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التليفزيونية والمسرح والموسيقى والغناء، والتى تناقشها لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بينما تناقش لجنة الشباب "التمكين السياسى ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية".