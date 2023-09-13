انت الان تتابع خبر ناد عربي يضم ماركو فيراتي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد العربي عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" حصوله على خدمات فيراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، دون الكشف عن أي تفاصيل خاصة بالصفقة، لافتاً إلى أن الدولي الإيطالي سوف يرتدي القميص رقم 7.وكان فيراتي خرج من حسابات لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، ما ترتب عليه رحيل اللاعب عن صفوف النادي الباريسي.

وحصل فيراتي على 29 بطولة مع باريس سان جيرمان منذ انتقاله للفريق الفرنسي 2012، قادماً بيسكارا الإيطالي، ويعتبر هو اللاعب الأكثر تتويجاً بالألقاب خلال آخر 10 سنوات داخل النادي الفرنسي.

ولعب فيراتي مع باريس 416 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا، صنع 61 هدفاً.

