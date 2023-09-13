انت الان تتابع خبر بيل يحذر بيلينغهام من الصحافة الاسبانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان غاريث بيل على علاقة سيئة مع الصحافة الإسبانية التي كانت كثيرا ما توجه إليه الانتقادات أثناء ارتدائه لقميص ريال مدريد

ووفقا لشبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإن بيل اتصل ببيلينغهام عقب مشاركته الأولى مع ريال مدريد لتهنئته وتمنى له حظا سعيدا في بقية الموسم.



وأشارت إلى أن بيل طلب من بيلينجهام، أن يكون حذرا مع الصحافة الإسبانية، لأنهم سوف يحاولون "خداعه"، بسبب موضوع اللغة.

وأوضح بيل لبيلينغهام، أن الصحافة ستطلب منه عدة مرات أن يجيب على الأسئلة باللغة الإسبانية، وأبلغه بجميع الملاحقات التي تعرض لها أثناء تواجده في مدريد.

انتقل جود بيلينغهام، البالغ من العمر 20 عاما، إلى صفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الماضي 2023، قادما من بروسيا دورتموند الألماني، ونجح في تسجيل 5 أهداف بقميص "الميرنغي" في مستهل مشواره مع الفريق الملكي.

يذكر أن غاريث بيل (34 عاما) دافع عن ألوان ريال مدريد من عام 2013 وحتى 2022، قادما من توتنهام، وشارك في 176 مباراة بقميص "الميرنغي"، وسجل خلالها 81 هدفا.

ويعتبر النجم الويلزي الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 41 هدفا، سجلها خلال 111 مباراة، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم، وعمره 33 عاما، بعد مشوار حافل بالإنجازات، مع منتخب بلاده ونادي ريال مدريد.

