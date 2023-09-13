شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: حياة كريمة حلم الجمهورية الجديدة وأحدثت نقلة نوعية للارتقاء بالريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى “حياة كريمة” هو حلم الجمهورية الجديدة الذى أحدث نقلة نوعية بالارتقاء بالريف المصرى الذى طالما عانى من انعدام المقومات الأساسية؛ فقد أنهت “حياة كريمة” عصور التهميش فى كافة قرى مصر التى ظلت على مدى عقود طى النسيان والإهمال.

وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات لكن فى الجمهورية الجديدة بعد ثورة 30 يونيو، حظى الريف المصرى باهتمام بالغ، فكان على أجندة اهتمام الدولة المصرية، فتستهدف مبادرة "حياة كريمة" تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن فى الريف المصرى إلى الأفضل؛ وتغطى فى مرحلتها الأولى أكثر من 4500 قرية، بإجمالى 175 مركزًا فى 20 محافظة، من إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية، والخدمات الأساسية، والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث تغيير إيجابى فى مستوى معيشتهم، وخلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة لهذه التجمعات الريفية المحلية.