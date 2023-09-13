شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد عاشور: توصيات جلستى القضية السكانية بالحوار الوطنى حصلت على توافق 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب ومقرر لجنة القضية السكانية فى الحوار الوطنى، توصيات الجلستين المتخصصتين اللتين ناقشا دمج الاقتصاد والقضية السكانية، قائلا:" ناقشنا دور المجلس القومى للسكان خلال الفترة الماضية والذى لم يكن ملموس، وبعض المقترحات الخاص به من حيث تبعيته واختصاصه والتشكيل الخاص به".

وأضاف أحمد عاشور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، أنه لابد أن تكون تبعية المجلس القومى للسكان لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، واختصاصاته فى إطار المادة 41 من الدستور وأن يتضمن عدد من المتخصصين والممثلين عن المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ووالتى حظيت بنسبة توافق 100%.

تابع أحمد عاشور، ناقشنا أيضا الزواج المبكر وسن عقوبات عليها لما دون الـ 16 سنة، كما تحدثنا عن محاربة عمالة الأطفال ما دون الـ 18 عاما، مشيرا إلى أننا بصدد مناقشة قانون العمل بالبرلمان والذى جرم عمالة الأطفال دون الـ 16 سنة.