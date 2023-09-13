انت الان تتابع خبر تعليق جديد للبيت الأبيض بشأن "عزل بايدن" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في إفادة صحفية، إن البيت الأبيض يعتبر أن الجمهوريين لا يمتلكون أي دليل لعزل بايدن.

وردا على سؤال الصحفيين بهذا الصدد، قالت جان بيير: "أنا لا أعتقد، هذه حقيقة".



وأعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، يوم الثلاثاء، أنه أوعز بفتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على خلفية الشبهات بتورطه في قضايا فساد.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب أن المشرعين الأمريكيين جمعوا ما يكفي من الأدلة التي تؤكد أن بايدن كذب على الأمريكيين فيما يتعلق بأنه لم يكن يعرف شيئا عن أعمال أفراد عائلته.

ويواجه بايدن اتهامات باستخدام نفوذه عندما كان نائبا للرئيس الأمريكي في إدارة باراك أوباما، لمساعدة أعمال نجله هانتر بايدن، بما في ذلك ممارسة الضغوط السياسية على سلطات أوكرانيا، حيث كانت لنجله فيها مشاريع تجارية.

ونفى بايدن في وقت سابق أي علاقة له بأعمال نجله هانتر بايدن، بعد التصريحات التي أدلى بها الشريك في أعمال هانتر بايدن أمام الكونغرس الأمريكي مؤخرا.

وقال الشريك في أعمال هانتر إن بايدن شارك في محادثات لابنه أكثر من مرة خلال الفترة التي كان يتولى فيها منصب نائب الرئيس الأمريكي.