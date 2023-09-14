انت الان تتابع خبر في المثنى.. الكشف عن وجود 120 كم ملوثة بالقنابل (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف مدير بيئة محافظة المثنى، الأربعاء، عن وجود 120 كيلو متر مربع ملوثة بالقنابل العنقودية في المحافظة، مؤكداً تسجيل 3700 ضحية لغاية 2013.

وقال يوسف سوادي جبار في حديث لـ الخليج 365، إن "المثنى تعتبر من اكثر المحافظات العراقية ملوثة بالقنابل العنقودية"، مشيراً الى أن "وزارة البيئة اشرت الى وجود اكثر من 120 كيلو متر مربع ملوثة بالقنابل العنقودية و37 كيلو متر ملوثة بالالغام واقل من هذا العدد بقليل المخلفات الحربية".

وأضاف أنه "لغاية 2013 هناك 3700 ضحية في المثنى نتيجة هذه المخلفات"، مؤكداً أن "هناك جهداً من الدفاع المدني لكن يحتاج المزيد من الدعم وهناك منظمات دولية تعمل بجهد ذاتي".

ودعا جبار جميع المنظمات الدولية الى "مساعدة المحافظة بهذا المجال"، داعياً الحكومة المركزية الى "تنفيذ مشاريع ازالة الالغام والمخلفات الحربية".

ولفت مدير بيئة المثنى الى ان "بادية السماوة منطقة فيها الكثير من المخلفات الحربية"، متوقعاً "تسجيل اصابات نتيجة المخلفات خلال فصل الشتاء".