انت الان تتابع خبر قبل أبطال أوروبا.. سان جيرمان يتعرض لضربة مؤلمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان ماركوس أسينسيو، نجم باريس، تعرض للإصابة خلال مباراة إسبانيا وجورجيا في إطار تصفيات يورو 2024.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الاختبارات الطبية التي خضع لها أسينسيو أكدت حاجته للابتعاد عن الملاعب لفترة تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع.



وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن أسينسيو بذلك سيغيب عن المواجهة القوية لسان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا

وكان ماركو أسينسيو انتقل من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الماضي عبر صفقة مجانية.