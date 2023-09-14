شكرا لقرائتكم خبر عن 7 موارد مالية رئيسية للتحالف الوطني بينها المنح الأجنبية بعد موافقة حكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 171 لسنه 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، 7 موارد رئيسية للتحالف من بينها المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.



وفي هذا الصدد، جاءت المادة (16) لتقضي بأن تتكون موارد التحالف مما يأتي : وفي هذا الصدد، جاءت المادة (16) لتقضي بأن تتكون موارد التحالف مما يأتي : 1- اشتراكات أعضائه علي النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.

2- أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.

3- المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

4- ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له.

5- عائد استثمار أمواله.

6- ما قد تخصصة الدولة له كمساهمات.

7- أي موارد أخري يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.

ووفقا للمادة القانونية، يكون للتحالف حساب أو أكثر بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، تودع فيها موارده.

جدير بالذكر، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يتكون من 34 كيانا تنمويا وخدميا (أهمهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذي يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، بيت الزكاة والصدقات المصري، جامعة القاهرة).

ويتواجد التحالف الوطني في 27 محافظة بما في ذلك كافة المناطق الحدودية والنائية على سبيل المثال (62 جمعية شريكة في الوادي الجديد، 18 جمعية شريكة في شمال سيناء، 34 جمعية شريكة في جنوب سيناء).