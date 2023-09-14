شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يدشن مبادرة "كنا فين وبقينا فين" لرصد إنجازات الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المنضوي تحت لوائه 22 حزبا سياسيا، تدشين مبادرة "كنا فين وبقينا فين" من أجل رصد إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع المجالات.

وقال "مطر": تتمثل مبادرة "كنا فين وبقينا فين" في تنظيم الحزب أنشطة ومؤتمرات وفعاليات لتذكير المواطن بحال البلد قبل صعود الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم وكيفية كانت المعيشة من غياب للأمن وانتشار للفوضى والبلطجة وتراجع في أغلب المنتجات وتكدس مروري بالطرق وعدم انتظام العمل في أغلب المؤسسات، بينما الآن أصبح الأمن يسود كل شبر في مصر وانتصرت مصر على الإرهاب.

وأشار "مطر" إلى أن حزب إرادة جيل وجميع الأحزاب المنضوية تخت لواء تحالف الأحزاب والتي تصل لـ42 حزبا تدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة، مشددا على ضرورة أن يستكمل الرئيس السيسي خارطة الطريق التي من المقرر أن تنتهي في 2030.