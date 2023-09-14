شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يدشن مبادرة "كنا فين وبقينا فين" لرصد إنجازات الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر
وقال "مطر": تتمثل مبادرة "كنا فين وبقينا فين" في تنظيم الحزب أنشطة ومؤتمرات وفعاليات لتذكير المواطن بحال البلد قبل صعود الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم وكيفية كانت المعيشة من غياب للأمن وانتشار للفوضى والبلطجة وتراجع في أغلب المنتجات وتكدس مروري بالطرق وعدم انتظام العمل في أغلب المؤسسات، بينما الآن أصبح الأمن يسود كل شبر في مصر وانتصرت مصر على الإرهاب.
وأشار "مطر" إلى أن حزب إرادة جيل وجميع الأحزاب المنضوية تخت لواء تحالف الأحزاب والتي تصل لـ42 حزبا تدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة، مشددا على ضرورة أن يستكمل الرئيس السيسي خارطة الطريق التي من المقرر أن تنتهي في 2030.
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