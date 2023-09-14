انت الان تتابع خبر أسعار النفط تعاود الارتفاع.. برنت لأكثر من 92 دولاراً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - صعدت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا إلى 92.05 دولار للبرميل في الساعة 12:02 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا إلى 88.71 دولار.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء إن تمديد دول "أوبك+" خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2023 سيعني أن السوق ستشهد نقصا كبيرا خلال الربع الرابع، بينما تمسكت إلى حد بعيد بتقديرات نمو الطلب هذا العام والعام المقبل، نقلاً عن وكالة "رويترز".



كما تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء بتوقعاتها للنمو القوي في الطلب العالمي على النفط في عامي 2023 و2024.

وقفز كلا الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما في 10 أشهر أمس الأربعاء قبل أن تظهر البيانات زيادة مفاجئة في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، مما أثار قلق الأسواق إزاء الطلب.

ارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، مما خالف توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاضها 1.9 مليون. وارتفعت مخزونات الوقود أيضا أكثر من المتوقع مع تعزيز مصافي التكرير إنتاجها.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فسر المستثمرون أحدث قراءة للتضخم في الولايات المتحدة باعتبارها تأكيدا على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل وقد يمدد وقف دورة التشديد النقدي، مما ينعش الآمال في طلب قوي على النفط.

وارتفاع أسعار الفائدة تزيد من تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل من الطلب على الخام.

