وجرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية.
ونوّه أنطونيو غارسيا بالدور النبيل للمملكة العربية السعودية في ميدان العمل الإنساني، مشيدًا بالصدى الدولي الإيجابي للمركز، وعمله الاحترافي لنجدة المتضررين والمحتاجين في أنحاء العالم، والاطلاع على الاحتياجات الانسانية الملحة التى تواجه جمهورية هندوراس.
كانت هذه تفاصيل خبر الربيعة يلتقي نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والهجرة بهندوراس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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