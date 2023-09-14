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الربيعة يلتقي نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والهجرة بهندوراس

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التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة أمس، في تيغوسيغالبا عاصمة هندوراس، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والهجرة لجمهورية هندوراس أنطونيو غارسيا، بحضور وزير الدولة لدى جمهورية هندرواس رودولفو باستور دي ماريا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية (غير المقيم) لدى جمهورية هندوراس هيثم بن حسن المالكي.

وجرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية.

ونوّه أنطونيو غارسيا بالدور النبيل للمملكة العربية في ميدان العمل الإنساني، مشيدًا بالصدى الدولي الإيجابي للمركز، وعمله الاحترافي لنجدة المتضررين والمحتاجين في أنحاء العالم، والاطلاع على الاحتياجات الانسانية الملحة التى تواجه جمهورية هندوراس.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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