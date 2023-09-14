ما سبب زيارة وزير السياحة والآثار إلى روسيا؟.. "عيسى" يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، إن السوق الروسي من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وأنه خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الحالي، استقبلت مصر حوالي 900 ألف سائح روسي، ما يعكس نمواً يزيد عن 60 % من العام السابق.

وأوضح عيسي، خلال لقائه على قناة “RT”، أثناء زيارته إلى روسيا، أنه رغم تحسن أعداد السائحين إلا أن الأعداد ما زالت أقل من الطموحات التي تسعى إليها وزارة السياحة والآثار، وأن ذلك هو سبب تواجده غي روسيا للحديث مع مسؤولي شركات السياحة والطيران الروسية، للحديث حول عودة الأعداد الكبيرة من السائحين الروسيين مجدداً، خاصة مع تقديم مصر منتج متميز، وأن السائحين الروس يشعرون بالانبساط خلال وجودهم في مصر.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن الوزارة تركز على دورها في الصناعة كـ منظم من خلال دور المنظم والرقيب، وأن صناعة السياحة في مصر تقوم على القطاع الخاص من خلال 8000 شركة سواء في الشركات السياحية، أو المطاعم وغيرها، يقدموا هذه الخدمات تحت إدارة الوزارة، للتأكد أن السائح يتلقى الخدمات جيداً، مع القيامة بدور تسويقي وتنشيطي للسياحة بتمويل ودعم من صندوق دعم وتمويل السياحة في مصر.

اقراً أيضاً:

لأول مرة.. تفاصيل مشاركة "السياحة والآثار" في معرض ITB China بجمهورية الصين

"السياحة والآثار" تضبط 84 مقر للكيانات غير الشرعية بـ جنوب سيناء

السياحة تنظم رحلات توعوية لزيارة عدد من الأماكن الأثرية بمختلف المحافظات