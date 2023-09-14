غدا.. إقامة صلاة الغائب بالمساجد على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تقيم وزارة الأوقاف، غدا، صلاة الغائب على ضحايا أشقائنا في زلزال المغرب وإعصار ليبيا في جميع مساجد مصر عقب صلاة الجمعة، بحسب ما أعلنه الوزير الدكتور محمد مختار جمعة عبر صفحته على "فيسبوك".

وأعلنت تخصيص مبلغ 30 مليون جنيه من مواردها الذاتية للإسهام في المساعدات التي تقدمها الدولة للأشقاء في ليبيا والمغرب.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن المساعدات تأتي بواقع عشرة ملايين جنيه ضمن المساعدات الموجهة لأشقائنا في دولة ليبيا جراء الإعصار القاسي الذي ضرب بعض مناطقها، وكذلك عشرة ملايين جنيه ضمن المساعدات الموجهة لأشقائنا في دولة المغرب جراء الزلزال الذي ضرب بعض مناطقها، وعشرة ملايين جنيه لدولة سلوفينيا جراء الفيضانات التي ضربت البلاد، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية في مساعدات الدول الشقيقة والصديقة التي تعرضت أو تتعرض لحوادث أو نكبات طارئة، سائلين الله (عز وجل) أن يفرج الكرب عن المكروبين جميعًا، وأن يحفظنا وإياهم من كل مكروه وسوء.

وأكدت أنه قد آن الأوان لوضع مخرجات مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ موضع التنفيذ، وتضافر الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وآثارها المدمرة التي أخذت تضرب بشراسة مناطق واسعة من الكرة الأرضية وتهدد كثيرًا من دول المعمورة تهديدًا غير مسبوق، مما يجعل مواجهة آثار التغيرات المناخية والعمل على الحد من تعدياتها والعوامل المؤثرة في ذلك واجبًا حتميًّا، على الجميع أن يتعاونوا فيه، وبخاصة الدول الكبرى ذات التأثير الكبير في العوامل المؤثرة في ذلك.