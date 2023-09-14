​مرصد الأزهر: ٢١ شهيدًا و٥٩١ مصابًا حصيلة الانتهاكات الصهيونية بفلسطين في أغسطس الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

رصد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف العديد من الممارسات الإرهابية، وأعمال العنف، والعنصرية التي نفذتها عصابات الاحتلال الصهيوني، والجماعات الصهيونية المتطرفة،

في تقريره لشهر أغسطس ٢٠٢٣م، ضد أبناء الشعب الفلسطيني العُزَّل، والمقدسات الدينية في الأراضي الفلسطينية المُحتلة؛ تلك الممارسات الإرهابية التي تستهدف الوجود الفلسطيني، والسيطرة التدريجية على الأقصى المبارك، وتهويد المدينة المقدسة.

ونتيجة لهذه الممارسات، فقد بلغ عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني خلال أغسطس ٢٠٢٣م (٢١) شهيدًا، فيما سجل عدد المصابين نحو (٥٩١) مصابًا بنيران الاحتلال، والعصابات المتطرفة.

كما شهد شهر أغسطس (٥١٠) حالة اعتقال من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني، بينهم (٤٤) طفلًا، و(٧) سيدات، في مناطق متفرقة من الضفة_الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، والداخل الفلسطيني المحتل. كما أصدرت محاكم الاحتلال ما يزيد عن (٢٣) أمر إبعاد بحق مقدسيين، غالبيتها عن الأقصى المبارك ومُحيطه، و(٢١) أمر حبس منزلي بحق قاصرين ونساء، و(٦) أوامر اعتقال إداري.

ووصل عدد اعتداءات المستوطنين، المنتسبين للجماعات، والعصابات الصهيونية المتطرفة الموجودة في الضفة، والقدس، إلى نحو (٨٥١) اعتداءً، كما سجل أغسطس ٢٠٢٣م عددًا من الاعتداءات الأخرى، شملت تخريب الممتلكات، وحرقها، واقتلاع (٢٦٠) شجرة، والاعتداء على الأراضي الزراعية، إضافة إلى كتابة عبارات عنصرية على جدران منازل الفلسطينيين. وقد جاءت مدينة القدس على رأس المدن التي تركزت بها اعتداءات المستوطنين بواقع (١٤٨) اعتداءً، ونابلس بـ (١٤٠) اعتداءً، ثم الخليل بـ (١١٣) اعتداءً.

ولم تسلم منازل الفلسطينيين من عمليات الهدم؛ حيث نفذت سلطات الكيان الصهيوني (٤١) عملية هدم، طالت منازل، ومنشآت في محافظات مختلفة، كما أصدرت (١٠٦) إخطارًا بالهدم، ووقف البناء، وإخلاء منشآت فلسطينية.

على جانب آخر، ارتفعت وتيرة الاعتداءات، والانتهاكات الصهيونية بحق الصحفيين الفلسطينيين؛ حيث شهد شهر أغسطس ٢٠٢٣م تسجيل (٧٥) انتهاكًا بحق الصحفيين الفلسطينيين، في إطار محاولة سلطات الاحتلال طمس جرائمها، وإرهابها الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني. وتمثلت الانتهاكات في إصابة، واستهداف الصحفيين، ومعداتهم من قبل جنود الاحتلال، والمستوطنين خلال تغطيتهم لاقتحام مدن الضفة، وقراها، وهدم المنازل في القدس، والضفة، والداخل المحتل.

واستكمالًا لمسلسل الاقتحامات الذي تتبارى به الجماعات الصهيونية المتطرفة لتسجيل أكبر عدد ممكن من المقتحمين، اقتحم نحو (٣٨٩٢) مستوطنًا ساحات الأقصى المبارك على مدار الشهر المنصرم، تحت رعاية عدد من الحاخامات الصهاينة المتطرفين، وبدعم كامل من منظمات الهيكل "المزعوم"، وتحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني.

وجدد مرصد الأزهر مطالبته للجهات الدولية الفاعلة باتخاذ إجراءات حقيقية توقف هذه التجاوزات ضد الشعب الأعزل على أراضيه المحتلة، والتي تهدف إلى التطهير العرقي لهذا الشعب، وتهجيره قسريًّا من أراضيه، وذلك ضمن مخطط الاحتلال الصهيوني للسيطرة التدريجية على الأقصى المبارك.