إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك الطرود البريدية بمطار القاهره الدولي، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة، وذلك داخل طرود بريدية تحتوي على ملابس ولعب أطفال قادمة من دولة هولندا وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك البريد المصري برئاسة أحمد جويلي، مدير الإدارة، تم الاشتباه في أحد الطرود الواردة من هولندا ومشموله طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن كرتونة بها ملابس ولعب أطفال وتم تشكيل لجنة جمركية لمعاينة الطرد، وتبين وجود كمية من مسحوق وحصوات يشتبه في كونها مواد مخدرة مخبأة داخل 8 أكياس بجسم الكرتونة بوزن 3 كجم.

وبالعرض على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهره الجوي، أفادت بأن المشمول عبارة عن مادة MDMA المخدرة.

وقرر محمد محمود، مدير عام جمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وهالة محمود، مستشار رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.