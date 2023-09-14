سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف تعاملات اليوم، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

كان سعر جرام الذهب هبط 5 جنيهات في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1463 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1881 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2195 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2509 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 17560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1906 دولارات للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في منتصف تعاملات اليوم الخميس، بانخفاض 1.6 دولار بنسبة 0.08% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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