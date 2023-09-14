قائد عمليات الإنقاذ بليبيا: نواجه صعوبات في البحث عن مفقودين وناجين بسبب نقص المعدات

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال قائد عمليات الإنقاذ في ليبيا، إننا نواجه صعوبات بعمليات البحث عن مفقودين وناجين بسبب نقص المعدات، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز عربية.

وتابع قائد عمليات الإنقاذ، اليوم الخميس، أن الفرق تواجه صعوبات بالوصول إلى عدد من المناطق المتضررة بالسيول.

وأشار إلى أن الفرق تأخذ عينات الحمض النووي من الجثث المجهولة، لتحديد هوياتهم، موضحًا استمرار وصول الفرق إلى مدينتي درنة سوسة.

وضرب إعصار دانيال، السواحل الشرقية لليبيا، وبالتحديد مدن بنغازي والبيضاء وسوسة والمرج وشحات بالإضافة إلى مدينة درنة.

وتعتبر مدينة درنة من أكثر المدن الساحلية الليبية، التي تضررًا جراء هذا الإعصار المدمر.