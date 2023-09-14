دفع إلكتروني وتحويلات.. تفاصيل 10 خدمات عبر "إنستاباي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

وافق البنك المركزي قبل أيام على إتاحة 5 خدمات جديدة للدفع الإلكتروني على تطبيق "إنستاباي" المرتبط بالشبكة القومية للمدفوعات اللحظية لأول مرة منذ إطلاقه خلال سنة ونصف بعد زيادة أعداد المستخدمين للتطبيق إلى نحو 3.8 مليون مستخدم.

وتطبيق (إنستاباي) معتمد من البنك المركزي للبنوك لإجراء التحويلات اللحظية للمدفوعات، ويتم تحميله من خلال المتجر الإلكتروني المعتمد على جهاز التليفون المحمول (جوجل بلاي على تليفونات أندرويد، أو أستوري أب على تليفونات آيفون) ولا يتم تحميل التطبيق نهائيا من أي موقع غير معترف به.

ويدعم نحو 28 بنكا حاليا من أصل 35 بنكا عاملة في السوق تحت رقابة البنك المركزي شبكة التحويلات اللحظية باستخدام تطبيق "إنستاباي" أهمهم (البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك قطر الوطني الأهلي، والبنك العربي، والبنك العربي الأفريقي، وبنك القاهرة، والبنك المصري الخليجي، والتجاري وفا بنك إيجيبت).

ويقدم "الخليج 365" في السطور التالية تفاصيل 10 خدمات الدفع الإلكتروني والتحويلات اللحظية من خلال تطبيق "إنستاباي".

- خدمة دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه.

- شحن فواتير الاتصالات لشركات المحمول.

- سداد فواتير الاتصالات لشركات المحمول.

- سداد فواتير الإنترنت لشركات المحمول.

- شحن فواتير الإنترنت لشركات المحمول.

- التحويل إلى الحسابات البنكية أو بطاقات ميزة مسبقة الدفع باستخدام دلالة من خلال (رقم الحساب أو رقم البطاقة، ورقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، أو رقم الهاتف المحمول لعملاء شبكة المدفوعات اللحظية.

- إتاحة خدمة تاريخ إجراء المعاملات.

- خدمة الاستعلام عن الرصيد، وتحويل الأموال.

- خدمة إرسال واستقبال طلبات الدفع.

- كشف حساب مختصر.

ويتيح التطبيق التعامل على الحسابات الجارية (الدائنة والمدينة)، والإسلامية، وحسابات التوفير بأنواعها المختلفة، وحسابات المرتبات.

الحدود القصوى لقيمة المعاملات باستخدام "إنستاباي"

- الحد الأقصى لقيمة المعاملة: يصل إلى 70 ألف جنيه.

-الحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات: يبلغ 120 ألف جنيه.

-الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات: يبلغ 400 ألف جنيه.