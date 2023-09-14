رئيس البرلمان الليبي: الحكومة مطالبة بإعادة الوضع لطبيعته خلال 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إن الحكومة المكلفة من البرلمان، مطالبة بإعادة الوضع إلى طبيعته في مدة لا تتجاوز الـ 6 أشهر.

وجاء هذا خلال جلسة للبرلمان الليبي لبحث تداعيات كارثة الفيضانات، التي ضربت شرقي ليبيا، خلفت آلاف القتلى والمفقودين، اليوم الخميس.

ودعا صالح، الحكومة إلى مزيد من العمل في مواجهة الكارثة، موجهًا الشكر للدول الصديقة والشقيقة على مساعدتها لليبيا في ظل الظروف العصيبة.

وثمن عقيلة صالح ما تقوم به الحكومة والجيش والهلال الأحمر، موضحًا أنه يجب تأمين المساعدات فورا للمتضررين وإعادة تطبيع الأوضاع.

ولفت رئيس البرلمان إلى أن ما حلّ بمدينة درنة "فاجعة كبرى"، داعيًّا الليبيين إلى التحلي بالصبر في مواجهة الكارثة الطبيعية التي حلت بالبلاد.

وأكد عقيلة صالح أن درنة ستعود كما كانت بالعزيمة، قائلًا لـ"الليبين لا تحزنوا والقضاء مفروغ منه، الحزن لا يرد قدرًا".