رسميا.. واتساب يطلق ميزة القنوات في 150 دولة

محمد اسماعيل - القاهرة - أطلقت منصة واتساب، رسميا، ميزة القنوات عالميًا في أكثر من 150 دولة مع إضافة خيارات جديدة.

وقالت المنصة إن واتساب سيعرض على المستخدمين اقتراحات لقنوات استنادًا إلى الموقع الجغرافي وشعبية تلك القنوات.

وكشفت المنصة عن إضافات جديدة للقنوات مثل إمكانية التفاعل مع المستجدات من خلال الوجوه التعبيرية، والسماح لمديري القنوات بتعديل المستجدات التي ينشرونها خلال 30 يومًا.

وأطلقت واتساب قناة خاصة بها لمشاركة أخبار التحديثات والميزات الجديدة القادمة للمنصة مع المستخدمين.

وتسعى شركة ميتا مالكة واتساب إلى أن تكون خدمة الرسائل الجماعية أكثر خصوصية، لذلك لن يستطيع المستخدمون الآخرون رؤية القنوات التي يتابعها غيرهم، كما لا تُشارك أرقام الهواتف مع أصحاب القنوات، ولا يمكن معرفة الحسابات التي تتفاعل مع المنشورات.

وتعد القنوات ميزة جديدة في واتساب تسمح للمسؤولين عن القناة بإرسال رسائل إلى متابعيهم، مع إمكانية أن يتفاعل المستخدمون معها دون أن تظهر بياناتهم الشخصية، وكانت متاحة في مصر وعدد من الدول قبل الإطلاق العالمي.

وظهرت ميزة القنوات لأول مرة منذ سنوات في تطبيق تيليجرام، قبل أن تقرر ميتا تقليدها في واتساب، مع إضافة خيارات جديدة لتسهيل العثور على القنوات التي تناسب اهتمام المستخدم.