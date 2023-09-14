شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب مصر أكتوبر: دعم القاهرة للأشقاء فى ليبيا والمغرب يعزز دور مصر الريادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، الدعم الكبير الذي تقدمه مصر للأشقاء في ليبيا والمغرب، والذي يعكس ريادتها العربية والإقليمية، ويؤكد دورها التاريخي في دعم ومساندة الدولة العربية خاصة والدولة الصديقة بوجه عام، من منطلق المبدأ المصري القائم على نشر السلام والاستقرار في كل بلدان العالم، والذي ظهر جليا في تعاملها مع الأزمات التي تعرضت لها سوريا ولبنان وتركيا، والسودان مؤخرًا.

وقالت "مديح"، في تصريحات صحفية اليوم، إن مصر دائما ما تسارع لمساندة ودعم الأشقاء، لاسيما ليبيا التي تحسب على الجوار المصري، وامتداد لأمنها القومي، والتقارب الجغرافي معها، لذلك أخذت ليبيا اهتمامًا كبيرًا من مصر التي لم تتأخر لحظة عن مساعدتها، مشيرة إلى أن هذا التقارب المصري الليبي يدعم قوة العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الاهتمام الشخصي من الرئيس السيسي وحرصه على أن يشهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا، يؤكد الدور الكبير الذي تقوم به مصر لدعم الأشقاء في ليبيا، وكذلك المغرب التي سارع الرئيس السيسي بإصدار توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية بتقديم كل سبل الدعم اللازمة لها.

وشددت رئيس حزب مصر أكتوبر، على ضرورة أن تكون تلك الكوارث التي تعرضت لها ليبيا، رسالة للأشقاء بأن يتحدوا خلف المؤسسات الوطنية، وتجنيب المصالح الشخصية، والبحث عن حلول تجاه التحديات التي تواجه الشعب الليبي.

واختتمت بتقديم واجب العزاء للشعبين الليبي والمغربي في ضحايا الكوارث التي تعرضوا لها، سواء زلزال المغرب، أو إعصار ليبيا.