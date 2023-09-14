7 خلطات طبيعية للتخلص من تشققات الجلد

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بغداد - ياسين صفوان - وهذه التشققات ليست فقط تلك التي تظهر على اليدين، بل نجدها في أغلب مناطق الجسم، أن لم يتم علاجها بأسرع وقت بالطريقة الصحيحة، قد تبقى على الجلد لفترات طويلة وربما لمدى العُمر.

النساء الحوامل أكثر عُرضة للإصابة بتشققات الجلد، بسبب التغير في الهرمونات لديهن، ز كسبهن الوزن بسبب الحمل خلال أشهر قليلة. وتظهر هذه التشققات لديهن في منطقة الصدر ومنطقة البطن.



خلطات طبيعية لعلاج التشققات الجلدية:

- خليط زبدة الكاكاو وزبدة الشيا: يتم تحضيره بخلط ملعقتين صغيرتين من زبدة الكاكاو مع ملعقتين من زبدة الشيا، مع ملعقة صغيرة من فيتامين إي، ثم وضعهما في البراد لتتماسك قليلا، يتم فرد القليل من الخليط على التشققات الجلدية مرتين يوميا بعد الاستحمام.

من المعروف ان زبدة الكاكاو ومكوناتها المضادة للأكسدة مما يجعلها الأكثر استعمالا في التجميل والعناية بالبشرة بسرعة، كما أنها تعمل على ترميم الجلد بعمق في الطبقات الداخلية لتقضي على التشققات الجلدية، كما تحتوي زبدة الشيا على الأحماض الدهنية التي تزيد من قوة زبدة الكاكاو في اصلاح عيوب البشرة، والتي تتميز بسرعة امتصاصها وذوبانها في درجة حرارة الجسم.

- قناع المشمش: يتم إزالة النوى من ثلاث حبات من المشمش بعد غسلها جيدا، ثم تهرس لتصبح ناعمة تماما ليتم دهن التشققات الجلدية وتترك لربع ساعة، ثم يتم شطف الجلد بالماء الفاتر، وتكرار القناع كل يوم.

وهو قناع مقشر هائل يقوم بإزالة التشققات الجلدية يتم استعماله لمدة شهر متواصل.

- عصير الليمون: تغسل ليمونة وتقطع لنصفين، يتم فرك التشققات الجلدية بنصف ليمونة لمدة عشر دقائق، ثم يتم شطف الجلد بالماء الفاتر، كما ينصح بخلط عصير ليمونة مع قليل من عصير البندورة أو عصير الخيار بكميات متساوية والتي تعطي نتائج رائعة في علاج التشققات.

يشتهر عصير الليمون بأنه مبيض طبيعي للبشرة وعلاج للبقع الداكنة، حيث يحتوي على فيتامين سي، وأحماض ألفا هيدروكسي التي تعمل على تقشير الجلد وإزالة الخلايا الميتة وترميم التشققات الجلدية.

- الزيوت الطبيعية: هناك اختيارات متعددة للزيوت الطبيعية المعالجة للبشرة والتي تعتني وتغذي الجلد، مثل زيت الزيتون، زيت الورد، زيت الخزامي، زيت البخور، زيت المر، يمكن للمرأة اختيار الزيت المفضل لها لتقوم بدهن البشرة به وتركه لنصف ساعة، وتكرار العملية ثلاث مرات يوميا.

وهي جيدة لمنح الجلد طراوة وليونة مما يعمل على علاج التشققات الجلدية، ويعد زيت الزيتون أفضل الزيوت للعناية بالبشرة لما يحتويه من مواد مغذية ومضادات أكسدة.

- بياض البيض: يتم فصل بياض البيض عن الصفار، ثم يتم خفق بياض بيضة واحدة بالشوكة ثم دهانه على المنطقة المصابة بالتشققات الجلدية وتركه ربع ساعة، ثم يتم شطفه بالماء الدافئ، وترطيب الجلد بعدها بكريم مرطب مناسب لنوع البشرة أو استبداله بزيت الزيتون.

يتكون بياض البيض من 40 بروتين مختلف، بالإضافة لفيتامين إيه، والكولاجين الطبيعي لذا فهو فعال بدرجة كبيرة لعلاج الندب والحروق.

- الماء: ينصح بشرب 8-10 أكواب من الماء يوميا لترطيب الجسم والبشرة ومنحها المرونة التي تمنع جفافها وتشققها، كما يقوم الماء بتطهير الجسم من الشوارد مما يساعد على إخفاء والتئام التشققات الجلدية.

- التغذية السليمة: وهي من أهم العوامل التي تحافظ على نعومة الجلد والمظهر الصحي للبشرة، إذ يحتاج الجسم للبروتينات التي تعمل على التئام الجروح والتشققات، فيتامين سي، فيتامين إي، وهما فيتامينات العناية الصحيحة بالبشرة، ويمكن الحصول على كلا منهما بتناول الخضروات ذات اللون الداكن، الفلفل الرومي الملون، بياض البيض، اللوز، الفراولة، البرتقال، زيت الزيتون، الكيوي.