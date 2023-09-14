انت الان تتابع خبر البرلمان يؤجل انعقاد جلسته الـ15 من الفصل التشريعي الثاني الى الاثنين المقبل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ورد للسومرية نيوز، انه "تم تأجيل انعقاد الجلسة الـ 15 من الفصل التشريعي الثاني - السنة التشريعية الثانية - الدورة الانتخابية الخامسة، الى يوم الاثنين المُقبل".
ويتضمن جدول الأعمال الجلسة، ست فقرات منها التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق.
ويتضمن جدول الأعمال الجلسة، ست فقرات منها التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق.
جدول الاعمال ادناه: