رفض طلبًا للإفراج بكفالة عن عمران خان

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - (د ب أ)

رفضت محكمة باكستانية اليوم الخميس، طلبا من رئيس الوزراء السابق عمران خان بالإفراج عنه بكفالة في قضية متهم فيها بتسريب محتوى برقية دبلوماسية سرية وهو في السلطة.

صرح بذلك نعيم حيدر بانجوتا محامي خان في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا).

ومددت المحكمة بالفعل احتجاز موكله في السجن حتى 26 سبتمبر، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وطعن حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يرأسه خان بالفعل على المحاكمة.

ويواجه نجم الكريكت السابق البالغ من العمر 70 عاما، مجموعة من الاتهامات منذ الإطاحة به من رئاسة الوزراء من خلال تصويت برلماني بحجب الثقة العام الماضي.