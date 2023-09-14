إعفاء أبناء بني سويف من ضحايا الإعصار في ليبيا من المصروفات الدراسية

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف موافقة وزير التربية والتعليم على إعفاء أبناء ضحايا إعصار دانيال بمدينة درنة الليبية، وكذلك العائدين من المناطق المتضررة في ليبيا من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد،

وأضاف أنه سيجرى أيضا تقديم مساعدات عينية متمثلة في الزي المدرسي، والأدوات الكتابية، بجانب تسهيل كافة الإجراءات لأبناء العائدين من المناطق المتضررة وسرعة تسكينهم في المدارس، للتيسير عليهم وذلك في إطار تخفيف العبء عن كاهل المتضررين من ذوي ضحايا الإعصار في ليبيا.

وأشار المحافظ إلى قيام وزارة الهجرة بإتاحة رقم (01222826111 )خاص بغرفة عمليات الوزارة على تطبيق الواتس آب، بجانب موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، ليتمكن من خلاله أهالي وأسر الضحايا والمفقودين من الإعلان والإبلاغ عن أبنائهم وذويهم، سواء المتوفيين، أو المفقودين، وذلك ليتسنى تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية للمساعدة في إجراءات البحث عنهم.