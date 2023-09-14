انطلاق الدورة الـ 13 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فبراير المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

أعلن السيناريست سيد فؤاد، مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أن دورته الثالثة عشرة ستقام في الفترة من 9 إلى 15 فبراير 2024، وذلك بناء على توصيات اللجنة العليا للمهرجانات بوزارة الثقافة وتنسيقا مع مواعيد المهرجانات الأفريقية الأخرى.

وأضاف فؤاد أن فتح باب استقبال الأفلام من يوم 15 سبتمبر 2023 حتى 25 نوفمبر 2023 لمسابقات الأفلام الطويلة (الروائية والتسجيلية) ومسابقة الأفلام القصيرة (روائية وتسجيلية وتحريك) ومسابقة أفلام الشتات الافريقية إلى جانب مسابقة أفلام الطلبة المصريين.

وتحمل الدورة اسم المخرج المصري الكبير خيري بشارة، أحد أهم مخرجي الواقعية الجديدة في السينما المصرية. وبهذه المناسبة، يصدر المهرجان كتاب بقلم الناقد عصام زكريا عن أعمال بشارة السينمائية ورحلته الفنية والإنسانية المميزة.

كما أعلنت المخرجة عزة الحسيني، مؤسس ومدير المهرجان، أن المهرجان استقر على اختيار دولة مالي كسينما ضيف شرف هذه الدورة نظرا لتاريخها السينمائي الكبير حيث قدمت لإفريقيا والعالم سينمائيين كبار مثل سليمان سيسيه وشيخ عمر سيسوكو، وكذلك لوجود أجيال سينمائية شابة واعدة حيث تعد السينما في مالي أحد أهم روافد السينما الإفريقية.

ستقوم إدارة المهرجان أيضا بتكريم اسم المخرجة السنغالية الراحلة صافي فاي والتي تعد أول مخرجة سينمائية قادمة من دول جنوب الصحراء، حيث تميزت أفلامها بالتعبير القوي عن شخصية المرأة الإفريقية وواقع الفلاحين الأفارقة. وفي إطار هذا التكريم، سيصدر المهرجان كتابا عن الراحلة فاي بقلم الناقدين تيرنو ابراهام ونجيب ساجنا رئيس شرف المهرجان النجم السينمائي الكبير محمود حميدة.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه وتنظمه منذ عام 2011 مؤسسة شباب الفنانين المستقلين ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية وبالشراكة مع وزارات السياحة والآثار والشباب والرياضة والخارجية وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية والبنك الأهلي المصري ورعاة آخرين.