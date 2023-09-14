بنك CIB يتعاون في إطلاق منصة تعليمية لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)إطلاق منصة تعليمية جديدة لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركة "فيزا" العالمية المتخصصة في المدفوعات الالكترونية، ومنصة التعليم الإلكتروني"almentor Business" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب بيان البنك اليوم، تتيح المنصة التعليمية الجديدة مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية والتعليمية التي تغطي جميع الموضوعات المتعلقة بإدارة وريادة الأعمال لعملاء قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساعدة في تطوير قدرات الشركات للنمو والاستمرار خاصة الشركات الصغيرة وذلك نظرا للدور الهام الذي يلعبه هذا القطاع في دفع حركة الاقتصاد القومي.

وتقدم منصة " almentor Business" التعلم الذاتي عبر الإنترنت، والمئات من الفيديوهات لدورات تدريبية باللغة العربية والإنجليزية لخبراء حققوا العديد من النجاحات في مسيرتهم الحياتية والمهنية، حيث قدمت المنصة أكثر من 3 ملايين تجربة تعليمية ناجحة، بحسب البيان.

وقال هاني الديب، رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في بنك CIB، إن القطاع يحرص على تزويد عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة بخدمات بنكية شاملة لتلبية احتياجات أعمالهم، وتشمل خدمات مالية ومهنية واستشارية، لضمان حصولهم على جميع الأدوات والخدمات والمنتجات اللازمة لمساعدتهم في تطوير أعمالهم والارتقاء بها إلى مستويات غير مسبوقة، وفق ما جاء في البيان.

وقالت ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا في مصر، " دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد أهم أولويات شركة فيزا عالميا، فنؤمن عن طريق توفير الفرص لتطوير المهارات، والتي من دورها أن تساعد أصحاب الأعمال على تطوير أعمالهم مما يتيح لهم الوصول إلى آفاق جديدة وهو ما يتماشى مع أهداف المدفوعات الرقمية للازدهار والنمو الاقتصادي.

وتعهدت فيزا في عام 2020، بدعم 50 مليون شركة متوسطة وصغيرة عن طريق تنمية المهارات وتوفير منتجات وابتكارات تناسب احتياجات وطبيعة الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في الحصول على مزايا المدفوعات الإلكترونية والتأقلم على التغير السريع للسوق، وفق ما جاء بالبيان.

وقالت سالي متولي، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال بشركة "almentor" إن إطلاق هذا المشروع رسميًا يحظى بشراكة استراتيجية، لما يقدمه من دعم تدريبي وعملي هائل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أن المشروع هو خطوة مهمة في مسيرة تحقيق أهداف almentor لإمداد أصحاب المشاريع بالمهارات والخبرات العملية الكافية لتطوير تلك الأعمال بشكل مناسب مع التطورات المتسارعة.

وأوضحت سالي: "المنصة توفر التدريبات اللازمة لتمكين أصحاب المشروعات من التعامل في كافة النواحي، مثل التعامل مع الضرائب، والتمويل، والاستدامة، وسلاسل الإمداد، والذكاء الاصطناعي، والحفاظ على الموظفين، والابتكار، ما يمكنهم من الوصول إلى أسواق جديدة من خلال قنوات حديثة".

ويمكن لعملاء قطاع الخدمات المصرفية للأعمال الاستفادة من الدورات التدريبية المتاحة على المنصة الإلكترونية الجديدة من خلال التسجيل باستخدام أي من بطاقات CIB Visa البلاتينية للأعمال الخاصة بهم، وفق ما أورده البيان.