ضرب أمي فخنقته.. اعترافات المتهم بقتل شقيقه فى الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

قرر رئيس نيابة طلخا وتحت إشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بمحافظة الدقهلية، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له فى الميعاد القانون، وصرف والدته من سرايا النيابة العامة مؤقتا في المحضر رقم 9168/2023، وذلك بعد اتهام الأول بالتعدي علي شقيقه والتخلص منه خنقا داخل منزلهما بقرية الطيبة مركز نبروه نتيجة مشادة كلامية نشبت بينهما لتعدي القتيل على والدته بالضرب.

وقال المتهم بقتل شقيقه في اعترافاته أمام النيابة العامة أن مشادة نشبت بين شقيقه المتوفى ووالدته فاعتدى عليها بالسب والضرب بالأيدي، وذلك قبل حدوث واقعة قتله بـ 4 أيام، ما استدعى والدته لتحرير محضر ضده بمركز شرطة نبروه تتهمه بضربها.

وأضاف أنه عقب حضوره إلى المنزل وعلمه بالواقعة صعد إلى شقة شقيقه لمعاتبته على تعديه على والدته بالضرب فحدثت بينهما مشادة في حضور والدتهما قام على إثرها بالتعدى عليه بالضرب في وجهه وخنقة بواسطة شال أودى بحياته فى الحال.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ للعميد محمد الدسوقي، مأمور مركز شرطة نبروه من من المستشفى المركزي، بوصول شاب يدعى "سامح. م. م" 27 عاما، عامل جثة هامدة للمستشفى العام.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ بالفحص و التحريات تبين أن الشاب يقيم بقرية الطيبة، مركز نبروة في الدقهلية والذى لقى مصرعه على يد شقيقه ويدعى "طارق"، 36 عاما، عامل ، نتيجة نشوب مشاجرة ببنهما،لتعدي التيل على والدته بالضرب وقيامها بتحرير محضر ضده وبعد عمله بالواقعة اتجه إلى مسكن شقيقة لمعاتبته فنشبت مشاجرة تطورت إلى قيامه بخنقه ولم يتركه إلا جثة هامدة، مع وجود آثار خنق على رقبته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 9168 بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي أمرت بقراراتها السابقة مع انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان المتوفى والتصريح بالدفن.