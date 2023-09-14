شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليار جنيه لصيانه وسائل النقل والاتصالات بموازنة العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة بموازنة العام المالي الجاري الذي بدأ أول يوليو 2023، مبلغا وقدره مليار و556 مليون جنيه لصالح صيانة وسائل نقل واتصالات والتي تندرج تحت بند "نفقات الصيانة" مقابل مليار و336 مليون جنيه ، حسب البيان التحليلي لموازنة عام 2023/2024 والمٌقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب.

وتأتي مخصصات نفقات الصيانة التي قدر لها مبلغ 16 مليار و126 مليون جنية، كأحد بنود مخصصات شراء السلع والخدمات والتي خصصت لها الحكومة خلال العام المالى الجديد 2023/2024 اعتمادات قدرها نحو 139 مليار و381 مليون جنيه تمثل (1.2%) من الناتج المحلى الإجمالى مخصصة، مقابل نحو 125 مليار و600 مليون جنيه وبزيادة قدرها نحو 13 مليار و781 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 11.0%.

ويجب التنويه، إلى أهمية اعتمادات شراء السلع والخدمات التى تفى أغراض متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومى بما فى ذلك شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للمستشفيات، وكذا تكاليف طبع الكتاب المدرسى وتوفير التغذية للطلبه بالمدارس.

كما تضم مخصصات "السلع والخدمات" على نفقات الصيانة والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية، وأيضاً اعتمادات المياه والإنارة وبدلات انتقال العاملين للعاصمة الإدارية الجديدة وبمراعاة مقتضيات ترشيد الإنفاق.