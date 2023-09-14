شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية للتدريب تواصل فعاليات الدفعة 15 من البرنامج التدريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب، الاستثمار في العنصر البشري، حيث تستمر فعاليات الدفعة الخامسة عشر من البرنامج التدريبي فاليو بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتدريب طلاب المدارس والجامعات بمختلف محافظات الجمهورية داخل مقر الأكاديمية.

يستهدف البرنامج رفع الوعي والتعريف بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة وبكافة المشروعات التي تقدمها المؤسسة ومدى استفادة المواطنين منها وكذلك تطوير مهارات المتدربين في العديد من الموضوعات الهامة مثل الذكاء الاصطناعي ومهارات القيادة.