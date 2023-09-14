انت الان تتابع خبر ميسي يعلق على انتقال فيراتي لقطر: أتمنى لك الأفضل دائما والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلن نادي العربي القطري لكرة القدم، مساء أمس الأربعاء، ضم ماركو فيراتي، إلى صفوف الفريق، لمدة 3 مواسم، حتى صيف 2026.

ونشر ميسي عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، صورة تجمعه بماركو فيراتي من كواليس مباراة منتخبي الأرجنتين وإيطاليا، وعلق عليها: "أتمنى لك التوفيق في خطوتك الجديدة، فأنت تعلم أنني أتمنى لك الأفضل دائما".



وتزامل ماركو فيراتي مع ليونيل ميسي على مدار موسمين في صفوف فريق باريس سان جيرمان، قبل أن يرحل "البرغوث" إلى إنتر ميامي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي.