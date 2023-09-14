انت الان تتابع خبر بقيمة 10 مليارات.. البرلمان الليبي يعتمد ميزانية طوارئ للمدن المنكوبة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وطالب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الحكومة، بإعادة الوضع إلى طبيعته خلال ستة أشهر، بعد ما حل بمناطق في شرق ليبيا من دمار عندما اجتاحها الإعصار دانيال هذا الأسبوع.

وقال صالح في كلمة خلال جلسة طارئة لبحث تداعيات كارثة الإعصار إن الحكومة "مطالبة بإعادة الوضع إلى طبيعته في مدة لا تزيد عن ستة أشهر".



كما حث الحكومة على "المزيد من العمل لتوفير السكن والعلاج وتعويض المتضررين في أسرع وقت ممكن".

وأكد أن "البرلمان سيصدر ما يلزم من تشريعات لتوفير الأموال اللازمة لمواجهة التداعيات"، مضيفا أن "ما حل بالبلاد كارثة طبيعية لا مثيل لها، وقوة قاهرة لا يمكن دفعها".

وخلفت العاصفة دانيال آلاف القتلى والمفقودين، وألحقت دمارا هائلا بالمباني والبنية التحتية خاصة في مدينة درنة.

