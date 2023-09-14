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"فيفا" يعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم

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بغداد - ياسين صفوان - ونشر الاتحاد في بيان رسمي على موقعه قائمة بأسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣.

المرشحون كالتالي :
‏ الفاريز – مانشستر سيتي
‏ بروزوفيتش – النصر


‏ دي بروين – مانشستر سيتي
‏ جندوجان –

‏ هالاند – مانشستر سيتي
‏ رودري – مانشستر سيتي

‏ كفارا – نابولي
‏ مبابي – باريس سان جيرمان

– انتر ميامي
‏اوسيمين – نابولي

‏ رايس – أرسنال
‏بيرناردو سيلفا – مانشستر سيتي .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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