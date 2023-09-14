انت الان تتابع خبر "فيفا" يعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ونشر الاتحاد في بيان رسمي على موقعه قائمة بأسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣.
المرشحون كالتالي :
دي بروين – مانشستر سيتي
جندوجان – برشلونة
هالاند – مانشستر سيتي
كفارا – نابولي
ميسي – انتر ميامي
رايس – أرسنال
المرشحون كالتالي :
الفاريز – مانشستر سيتي
بروزوفيتش – النصر
دي بروين – مانشستر سيتي
جندوجان – برشلونة
هالاند – مانشستر سيتي
رودري – مانشستر سيتي
كفارا – نابولي
مبابي – باريس سان جيرمان
ميسي – انتر ميامي
اوسيمين – نابولي
رايس – أرسنال
بيرناردو سيلفا – مانشستر سيتي .