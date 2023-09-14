انت الان تتابع خبر "فيفا" يعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشر الاتحاد في بيان رسمي على موقعه قائمة بأسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣.

المرشحون كالتالي :

‏ الفاريز – مانشستر سيتي

‏ بروزوفيتش – النصر



‏ دي بروين – مانشستر سيتي‏ جندوجان – برشلونة

‏ هالاند – مانشستر سيتي

‏ رودري – مانشستر سيتي

‏ كفارا – نابولي

‏ مبابي – باريس سان جيرمان

‏ ميسي – انتر ميامي

‏اوسيمين – نابولي

‏ رايس – أرسنال

‏بيرناردو سيلفا – مانشستر سيتي .

