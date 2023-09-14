انت الان تتابع خبر التعليم تعلن اعادة فتح استمارة نقل الطلبة الوافدين وتحدد موعد انتهاء التقديم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم اعادة فتح الاستمارة الإلكترونية الخاصة بنقل الطلبة الوافدين من خارج العراق على وفق قناة التعليم الخاص الصباحي (الحكومي والأهلي) الدولي للسنة الدراسية 2024/2023 للطلبة المسجلين مسبقا ولم يستكملوا رفع بياناتهم عبر البوابة الالكترونية للقناة".



وأضافت: "بهذا الصدد تبين دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن التقديم يستمر عبر بوابتها (www.dirasat-gate.org) لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 2023/9/19 وتدعو الدائرة الطلبة إلى الاطلاع على ضوابط النقل وآلية وخطوات التقديم المثبتة في بوابة التقديم".

