فاجعة درنة.. أب وابنه من البحيرة ينضمان إلى ضحايا "دانيال"

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

انضم أب وابنه من مركز المحمودية بمحافظة البحيرة إلى قائمة ضحايا العاصفة دانيال، حيث تم دفنهما بالأراضي الليبية.

وكان الحاج ناصر السعيد أبو ليلة وابنه عادل يعملان في مجال المقاولات بدولة ليبيا، حيث سافر الأب قبل سنة، ثم لحق به نجله بعد عدة أشهر.

كانت قرية رمسيس التابعة لمركز إيتاي البارود، شيعت أمس الأربعاء جثامين 4 من ضحايا العاصفة دانيال شقيقان وابن عمهما وجارهما وهم كل من أشرف محمد محمود منصور، وإسلام حامد العربي، وأيمن حامد العربي، وطاهر عبد القوي العربي.​