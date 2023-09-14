اللحظات الأخيرة في حياة أسرة من 11 فردًا ابتعلتهم "دانيال" في ليبيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

سيطرت حالة من الحزن على أسرة كاملة تضم 5 أفراد من أبناء مدينة دسوق في كفر الشيخ، و6 أشخاص ينتسبون للأب، توفوا جميعًا ضمن ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا.

علاء حويلة، مدير مصنع حلويات، يقيم بمدينة دسوق في كفر الشيخ، أكد لمصراوي أن أفراد الأسرة تلقوا خبر وفاة ابنة عمه رحاب أحمد حويلة وأفراد أسرتها، من شقيقتها مروة، خلال متابعة أفراد الأسرة ما حدث في الأراضي الليبية نتيجة العاصفة.

وكشف عن أسرة ابنة العم تضم الزوج ماجد عبدالعظيم التميمي، وأطفالهما يحيى 10 أعوام، وعبدالرحمن 9 اعوام، وياسين عام ونصف العام، بينما هناك 6 أشخاص آخرين من نفس الأسرة ينتسبون للأب كانوا جميعًا ضمن الضحايا الذي ابتلعهم العاصفة.

وأوضحت مروة أحمد حويلة، شقيقة الضحية رحاب، أنهما تواصلا قبل الفاجعة، وأبلغتها عن استعدادات الحكومة الليبية لتعرض البلاد لعوامل طقس سيئة، وما طلب منهم من ضرورة إخلاء المنازل خلال تلك الفترة، ومع بداية الأحداث انقطع

التواصل مع شقيقتها، ثم علمت بمصرعها وأفراد أسرتها.

ووفق رواية والدة الزوج تجمع الضحايا في منزل "رحاب" بعد انهيار أحد السدود وارتفاع منسوب مياه السيول التي غمرت منازل مدينة درنة، وقد صعد الجميع إلى سطح المنزل بعدما غمر البيت بالمياه، ولم يجدوا سبيل سوى حفر حوائط المنزل في محاولة للهرب إلى المنازل المجاورة، لكن كان تدفق مياه السيول أسرع وتوفوا جراء السيل.

طلبت شقيقة الضحية استلام الجثث في حال لم يجر دفنها، تمهيدًا لإجراء عملية الدفن بمعرفتهم في مقابر الأسرة بمدينة دسوق.